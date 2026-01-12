Seis World Tour, 13 ProTeam y un Continental competirán en la Clásica de Almería

Archivo - Imagen de la Clásica Almería 2025. - JOSE RUIZ HERNANDEZ - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis equipos categoría WorldTour, 13 ProTeam y un Continental participarán en la Clásica de Almería, que se disputa el próximo 15 de febrero, una prueba en la que un pelotón de 140 ciclistas recorrerán el Poniente almeriense y que tendrá salida en Puebla de Vícar.

Serán un total de 20 equipos lo que conformarán un pelotón de 140 corredores en las carreteras del Poniente almeriense. De la veintena de equipos que participarán en la carrera, seis serán de categoría WorldTour, mientras que 13 pertenecen a la división ProTeam y uno compite como Continental. Habrá, además, pleno de equipos españoles profesionales.

En lo referente a la división WorldTour, estarán presentes el Movistar Team, único equipo nacional del máximo nivel mundial, y también el Bahrain-Victorious, Groupama-FDJ United, Lotto Intermarché, Jayco-AlUla y el nuevo NSN, que cuenta con el patrocinio de la empresa participada por el futbolista Andrés Iniesta.

Las formaciones de la segunda categoría que serán de la partida en la Clásica como son Cofidis, Tudor, Pinarello-Q36.5, Kern Pharma, Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-RGA O Euskaltel-Euskadi. Finalmente el Illes Balears-Arabay aparece como el único continental, que a buen seguro dejará un buen sabor de boca con su habitual combatividad.