La selección española de BMX Racing realizará una concentración en Verona preparando la Copa de Europa

La selección española de BMX Racing realizará una concentración en Verona. - RFEC

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española de BMX Racing viajará esta semana hasta Verona para preparar su participación en la primera cita de la Copa de Europa, que se disputará precisamente en esta misma ciudad italiana, a la que acude el combinado nacional con nueve ciclistas encabezado por los élite Pablo García, Mariona Calvis y Marc Román.

El seleccionador nacional Pierre-Henri Sauze contará con un grupo de nueve deportistas con los que trabajar en Verona del viernes 6 al viernes 13 de marzo. Los élite Pablo García, Mariona Calvis, Marc Román; los Sub-23 Carlos Ordóñez, Rodrigo Morales y Larissa Cabral; y los júniors Neco Barquín, Iván de la Cruz y Sonia Recuero serán los pilotos convocados para tomar parte en esta concentración en el circuito olímpico de Verona, "uno de los más difíciles del continente por su alta exigencia física y técnica", según informó la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) a través de un comunicado.

Durante la semana de trabajo, el equipo técnico de la selección española dará continuidad al trabajo técnico, táctico y físico que lleva desarrollando desde el inicio de este nuevo proyecto de BMX Racing que encabeza Pierre-Henri Sauze.