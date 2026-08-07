La selección española de ciclismo clasifica a nueve pilotos para las finales del Europeo de trial

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo ha clasificado este viernes a nueve pilotos para sendas finales en las categorías élite femenina, élite masculina 20" y élite masculina 26" del Campeonato de Europa de trial, que se está disputando en Valberg (Francia).

En semifinales de élite femenina, Vera Barón completó las 10 zonas con pleno de puntuación para ocupar la primera posición con 600 puntos. También pasó a la final Alba Riera, segunda clasificada con 560 puntos, mientras que Laia Esquis concluyó en la séptima plaza, quedándose a un solo puesto del corte que daba acceso a la lucha por las medallas.

En élite masculina 20", el dominio español fue claro. Borja Conejos encabezó la clasificación tras sumar 560 puntos, mientras que Alejandro Montalvo y Eloi Palau empataron a 540 puntos, siendo segundo y tercero respectivamente para ganarse su billete hacia la final. Martí Riera, por su parte, terminó undécimo y no pudo acceder a la cita definitiva.

La buena jornada del equipo nacional se vio durante las semifinales de élite masculina 26", donde Julen Sáenz de Ormijana y Martí Vayreda compartieron el liderato con 540 puntos, separados únicamente por el desempate, mientras que Daniel Barón fue cuarto con 530 puntos y Daniel Cegarra quinto con 490 puntos. Los cuatro certificaron con solvencia su presencia en la gran final. Toni Guillén, séptimo clasificado, se quedó a un solo puesto de lograr también el billete para la ronda decisiva.