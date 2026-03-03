La selección española femenina disputará la Vuelta a Extremadura combinando juventud y experiencia

La selección española femenina de carretera. - RFEC

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de carretera correrá la Vuelta a Extremadura este fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de marzo, con un bloque que combinará ciclistas sub23 con un grupo de élite y con experiencia liderado por Sandra Alonso.

El combinado nacional, dirigido por Gema Pascual, acudirá a la ronda extremeña, que arranca con una contrarreloj individual de 18 kilómetros con salida y llegada a Herrera del Duque, con un equipo que mezcla proyección con Alba Codony o Nahia Imaz, y la experiencia de Sandra Alonso, que regresará de la mano de la selección española al pelotón profesional tras su reciente maternidad.

Junto a Codony, Imaz y Alonso estarán también Alba Teruel, que cuenta con una amplísima trayectoria como profesional; Ainara Albert, que ganó una etapa y fue segunda en el Tour de El Salvador en enero; Aroa Gorostiza, que brilló en 2025 en la Copa de España Féminas; e Inés Cantera, cuarta en la ruta del Campeonato de España 2021, que regresará al pelotón profesional en esta Vuelta a Extremadura tras haber realizado varias competiciones con buen rendimiento en Dubái en los últimos meses.

Esta edición 2026 comenzará con una contrarreloj individual para encarar un segundo parcial con perfil escarpado entre Pueblonuevo del Guadiana y Fuente del Maestre; mientras que la general se decidirá en una tercera y última jornada durísima de 138 kilómetros que partirá desde el Jarte y concluirá en Jaraíz de la Vera con la ascensión al Alto del Piornal, de categoría especial; una doble subida al Alto de la Desespera, de primera categoría; y la subida al Alto de la Puria, de segunda categoría.