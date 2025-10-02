La selección paralímpica de ciclismo se concentra para preparar el Mundial de Pista

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española paralímpica de ciclismo realizará desde este jueves una concentración en el velódromo portugués de Anadia como preparación final de cara al Campeonato del Mundo de Pista, que tendrá lugar en Río de Janeiro del 16 al 19 de octubre.

Los convocados por la seleccionadora Begoña Luis Pérez estarán en la localidad portuguesa hasta el 10 de octubre, fecha en la que pondrán rumbo a Brasil. En esta concentración participarán Ricardo Ten, Maurice Eckhard, Luis Arcega, Eduardo Santas, Alfonso Cabello, Pablo Jaramillo e Isabel Yinghua Hernández, según informó la RFEC.

Además, por otro lado, el nuevo proyecto federativo de la modalidad de BMX Racing también esta llevando a cabo desde este jueves una concentración en Madrid para continuar el proceso de valoración y control de los principales pilotos del equipo nacional.

El seleccionador nacional Pierre-Henri Sauze estará al frente de esta concentración que se prolongará a lo largo del fin de semana en la que el principal objetivo será repetir las pruebas físicas que se realizaron a los pilotos de la selección a principios del mes de mayo y "comprobar cuál ha sido su evolución y cómo se encuentra ahora, en el final de temporada", una información que se usará para el "diseño de la planificación de cada uno de los corredores para el curso 2026".

Además, esta concentración constará de 15 pilotos, entre ellos un nuevo grupo que no participaron en la de mayo con la meta de que efectúen también los test y se pueda evaluar su potencial. Los seleccionados son Pablo García, Mariona Calvis, Carlos Ordóñez, Izan Miralles, Alejandro Verdú, Rodrigo Morales, Carla Gómez, Larissa Cabral, Neco Barquín, Iván De La Cruz, Vicente García, Carlos Moreno, Erik González, Leire Garcia y Chiara Muñoz