El seleccionador del equipo alemán atropellado en Mallorca niega que cometieran "errores"

LEIPZIG (ALEMANIA), 13 Feb. (dpa/EP) -

El seleccionador alemán de ciclismo en pista, Lucas Schädler, ha asegurado que no pueden extraer ninguna lección real del aparatoso accidente de entrenamiento en la isla de Mallorca porque no cometieron "ningún error".

Seis corredores del equipo fueron hospitalizados cuando un hombre de 89 años les atropelló con su coche mientras realizaban una sesión de entrenamiento a finales de enero.

Ninguno de ellos sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, pero el accidente significó que Alemania no podrá participar en la persecución por equipos de los actuales campeonatos europeos de Bélgica por falta de corredores en forma.

"No cometimos ningún error, entrenamos en buenas condiciones, con buen tiempo, con ropa clara, en una carretera en buen estado. Este accidente no albergaba ningún potencial de riesgo y no era previsible", declaró Schädler en un comunicado de la federación alemana de ciclismo.

"En el futuro, debemos asegurarnos de aumentar aún más la visibilidad. Hay que conducir siempre con luces diurnas, haga el tiempo que haga, y planificar bien la ruta de entrenamiento. Esto puede minimizar el riesgo, pero nunca se puede descartar por completo".

Schädler afirmó que la ausencia del equipo de persecución en los Europeos fue un contratiempo, pero que es necesario adoptar una actitud positiva, ya que el equipo alemán --como muchos otros-- se encuentra en una fase de transición entre dos Juegos Olímpicos.