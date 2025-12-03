La Skoda Titan Desert Morocco descubrirá el "Marruecos infinito" en 2026

El recorrido de la Skoda Titan Desert Morocco de 2026 se ha presentado este miércoles en la Casa Árabe de Madrid. - RPM SPORTS

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Morocco 2026, que se disputará del 26 de abril al 1 de mayo, descubrirá el "Marruecos infinito" por sus tramos de montaña y pasos inéditos en sus 6 etapas, con cerca de 600 kilómetros y 6 000 metros de desnivel, según anunciaron este miércoles en su presentación oficial en la Casa Árabe de Madrid.

"Son 20 años de un evento que es algo más, que tiene un pegamento que es la pasión", apuntó el CEO de RPM Sports, Jesús García, quien recordó el esfuerzo logístico, con 4 campamentos, la apuesta por la mujer (71 corredoras) y el legado del proyecto de Aural Centros Auditivos 'Volver a oír para volver a vivir' de este 2025.

Al acto de la presentación de la Titan Desert 2026 en Marruecos acudieron también el director deportivo de las Titan World Series, Manu Tajada; el manager de patrocinio de Skoda en España, Joan Masallé, y, entre otros, los ciclistas Luis León Sánchez y Pili Fernández, ganadores de la prueba en 2025 y 2024, respectivamente.

En 2025, el recorrido fue de desierto y dunas. En 2026, el pelotón regresa a la cordillera del Atlas y recupera el terreno rompepiernas en sus 589 kilómetros y 6 096 metros, en la que la 'etapa reina' será la cuarta entre Sidi Ali y Merzouga, de 123 kilómetros y 804 metros de desnivel.

Este segundo sector de la 'etapa maratón' de la próxima edición, en la que los 'titanes' no contarán con asistencia mecánica, llevarán la ropa en sus mochilas y dormirán en una haima común, incluye tramos por un lago seco, una dura ascensión y dos descensos técnicos, entre otras dificultades.

"Si tuviera que resumirla en un titular sería que vamos a descubrir el 'Marruecos infinito'. Llevamos dos décadas, pero podemos volver a presentar una edición con rincones nuevos que espero que sorprendan. La cuarta es la 'etapa reina', cien por cien nueva con tramos del Dakar", indicó Tajada.

DEL ATLAS AL DESIERTO

Las dos primeras etapas serán las que marquen ese carácter montañoso de la edición. El primer día consistirá en un bucle alrededor de la localidad de Boumalne Dades: 98 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel. Será, además, la etapa del Skoda Challenge, una subida cronometrada de 4,5 kilómetros que premiará al más rápido y a la más rápida en completarla con 60 segundos de bonificación en la general.

El segundo día será también en las alturas, aunque algo menos duro. Más de 100 kilómetros y 1.500 metros de desnivel hasta llegar al primer campamento de la carrera. De allí saldrá también la tercera etapa, primer sector de la etapa maratón. Una jornada de paisajes desérticos, con grandes planicies y palmerales.

La cuarta etapa, la 'reina' de esta edición, constará de más de 120 kilómetros y un recorrido inédito de desierto, subidas y dureza. La quinta jornada, con el clásico tramo de dunas y un sector de navegación, será el prólogo de la sexta y última etapa, con llegada a la histórica Maadid, pero por una ruta inédita y nunca antes vista.

Para Luis León Sánchez se trata de un recorrido "atractivo". "Hay de todo y para todos. Habrá que ir a conocer esos tramos nuevos", subrayó el corredor de Mula (Murcia). "Ganarla es lo más especial que me ha pasado, y me ha cambiado la vida", reconoció Pili Fernández, reciente ganadora en la Titan en Patagonia, que debutó en este 2025. Su próxito reto será ganar en la de México, en la primera edición en 2026.