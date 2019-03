'Superman' López da un golpe a la Volta y sale líder de La Molina

Actualizado 28/03/2019 20:48:41 CET

Marc Soler (Movistar) se metió en la fuga y luchó con López por el triunfo de etapa

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Astana) ha ganado este jueves la cuarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, disputada entre Llanars y La Molina sobre 150,3 kilómetros, gracias a un ataque lejano en la subida final que no pudo ser respondido por Adam Yates (Mitchelton-Scott) ni Egan Bernal (Sky) y que le hace ser el nuevo líder de la carrera.

Lopez, que aventajó en 16 segundos a sus grandes rivales en la meta, tiene ahora 14 segundos de ventaja sobre Adam Yates, 17 respecto a Egan Bernal y saca 25 a Nairo Quintana (Movistar) en la clasificación general, un liderato que deberá defender hasta Barcelona y que logró tirando de fuerza y estrategia, al descolocar a sus rivales con un ataque inesperado muy lejos de la meta.

Quedaban 6,5 kilómetros cuando el colombiano aprovechó que Yates estaba más pendiente de sus compatriotas Egan Bernal o Nairo Quintana para cambiar el ritmo y coger unos metros de distancia que ya no dejaría escapar. Todo lo contrario, se marchó a por la cabeza de carrera, la etapa y el liderato.

El gran objetivo para el líder del Astana era hacerse con el maillot de líder, pero una vez llegó a Marc Soler (Movistar) y al austriaco Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), los dos últimos supervivientes de una escapada del día formada hasta por 24 ciclistas, olió también a triunfo de etapa y se fue a por el doblete.

Tercero finalmente en la etapa, Marc Soler (Movistar) rozó el triunfo en La Molina. Siguió a rueda del colombiano, que llegaba más fresco y fuerte desde atrás, hasta que el del Astana le rompió a unos 600 metros de la meta y acabó con el sueño del catalán de ganar 'en casa', viéndose además superado por Mühlberger, que en ningún momento pudo aguantar el ritmo de Miguel Ángel López.

Soler buscaba su primer triunfo de etapa en la Volta a Catalunya, de la que es anfitrión, y lo tuvo a su alcance. Pero no fue el día para el Movistar Team, ya que Nairo Quintana no pudo seguir el ritmo de sus compatriotas o de Adam Yates --cedió tres segundos con Yates y Bernal-- y tiene ya muy difícil, casi imposible, optar al triunfo final.

Esta vez Quintana sí probó de dar continuidad a uno de los primeros ataques de Egan Bernal, pero fue finalmente Miguel Ángel López quien creó el terremoto que puso patas arriba la carrera. Adam Yates, que era líder virtual de la carrera, se quedó sin etapa ni liderato al no tirar de Bernal, ante la poca ayuda de éste, una vez que López ya estaba destacado por delante. Tampoco Quintana ayudó cuando llegó de nuevo a ellos dos.

Por otro lado, los pronósticos se hicieron buenos y Thomas De Gendt (Lotto Soudal) cedió el maillot de líder en La Molina. El belga lo defendió con uñas y dientes en Vallter 2000, cuando ya nadie esperaba que siguiera de líder, pero en las primeras rampas de la subida final de este jueves dijo adiós a su sueño.

No obstante, combativo como siempre, pasó primero por el Coll de Coubet (1ª) para sumar 10 puntos que le consolidan como rey de la montaña, su objetivo ahora que ya no lidera al pelotón en la general. Y no sumó más puntos porque la escapada, donde no tenía rivales en esta lucha, se hizo con el resto de puntos sin contar los finales en meta, que fueron para los grandes gallos.

Este viernes, la quinta etapa, pone fin a la montaña. Con salida en Puigcerdà y llegada a Sant Cugat del Vallès tras 188,1 kilómetros, se subirá la Collada de Toses (1ª) de inicio pero luego habrá descenso continuado hasta la meta, con una pequeña cota de 3ª categoría de por medio. Etapa para una fuga o para una llegada masiva.

--CLASIFICACIONES.

- Etapa.

.1. Miguel Ángel López (COL/Astana) 4h02:07.

.2. Gregor Mühlberger (AUT/Bora-Hansgrohe) a 16.

.3. MARC SOLER (ESP/Movistar Team) m.t.

.4. Egan Bernal (COL/Team Sky) m.t.

.5. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) m.t.

- General.

.1. Miguel Ángel López (COL/Astana) 17h31:05.

.2. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) a 14.

.3. Egan Bernal (COL/Team Sky) 17.

.4. Nairo Quintana (COL/Movistar Team) 25.

.5. Dan Martin (IRL/UAE-Team Emirates) 46.