Tadej Pogacar se regala el liderato del Tour en Les Angles

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este lunes la tercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Granollers (Barcelona) y Les Angles sobre 195,9 kilómetros

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este lunes la tercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Granollers (Barcelona) y Les Angles sobre 195,9 kilómetros - LE TOUR/ASO

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este lunes la tercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Granollers (Barcelona) y Les Angles sobre 195,9 kilómetros, para situarse además como nuevo líder de la ronda francesa empatado a tiempos con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), que no pudo aguantar su explosivo ataque final.

En la primera etapa de media montaña de este recién estrenado Tour, en la última jornada con presencia española tras salir desde Granollers, Pogacar se fió de su compañero Isaac del Toro para que le lanzara el sprint en la subida final a Les Angles y, a unos 200 metros de la meta, desató un acelerón que nadie pudo seguir.

Ni siquiera lo hizo el que era líder, el danés Vingegaard, que apenas pudo responder durante unos breves instantes. El danés terminó cediendo dos segundos, los mismos que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), tercero y cuarto de la etapa.

El reducido grupo de favoritos se rompió definitivamente en el último kilómetro gracias al fuerte ritmo impuesto primero por Jai Hindley para Red Bull-BORA-hansgrohe, después por Sepp Kuss para Visma y, finalmente, por Del Toro, cuya aceleración dejó el terreno preparado para el zarpazo definitivo del cuádruple vencedor del Tour.

Por detrás, Tobias Halland Johannessen, Lennert Van Eetvelt, Florian Lipowitz, Remco Evenepoel, el propio Del Toro y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) cruzaron la meta a cuatro segundos del vencedor, limitando pérdidas en la primera selección seria de la clasificación general.

La jornada estuvo marcada durante buena parte del recorrido por una numerosa escapada que llegó a contar con corredores como Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM), Raúl García Pierna (Movistar Team), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Luke Plapp, Michael Storer, Magnus Cort, Harold Tejada o George Bennett, entre otros.

Con el paso de los kilómetros, la fuga fue perdiendo integrantes hasta que Baudin lanzó un ataque en solitario en busca de la victoria. El francés resistió como último superviviente de la escapada hasta los últimos 11 kilómetros, cuando fue alcanzado por un pelotón ya completamente lanzado por el trabajo conjunto de Visma y UAE Team Emirates-XRG. Una gesta que le valió para ser el corredor más combativo de la etapa.

Además, pese a ceder el triunfo de etapa, Baudin encontró premio a su larga aventura al asegurarse el liderato de la clasificación de la montaña tras coronar en primera posición el Col de Toses y también el Col du Calvaire, mientras que García Pierna sumó un valioso tercer puesto en el puerto de categoría especial de la jornada.

La dureza de la Collada de Toses, todavía en Catalunya, comenzó además a pasar factura entre los favoritos. Corredores como Ben Healy, Romain Grégoire o Mathieu van der Poel fueron perdiendo contacto con el grupo principal, mientras que los velocistas Biniam Girmay y Jasper Philipsen también cedieron en las primeras rampas decisivas.

La etapa también dejó varias incidencias, entre ellas una caída múltiple a unos 80 kilómetros de meta que involucró a Anders Halland Johannessen, Chris Harper, Rick Pluimers y Michael Valgren, aunque todos pudieron continuar. Más adelante, en Sant Feliu de Codines, otro accidente afectó a Mathias Vacek, Bruno Armirail, Tobias Foss, Thymen Arensman, Joshua Tarling, Michal Kwiatkowski y Matthew Riccitello, igualmente sin consecuencias que obligaran a abandonar la carrera.

Con este triunfo, Pogacar se enfunda el maillot amarillo al término de la primera gran jornada de montaña del Tour, igualado a tiempo con Vingegaard pero por delante gracias a las bonificaciones, mientras Evenepoel, tercero a 23 segundos, Del Toro, Ayuso, Seixas y Lipowitz son los únicos que todavía están dentro del minuto perdido. Este martes, la bella e imponente Carcassonne será el punto de partida de la primera etapa francesa con final en Foix, tras 181,9 kilómetros de media montaña.