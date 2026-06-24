TotalEnergies refuerza su compromiso con el Tour ante la salida en 2026 en Barcelona. - TOTALENERGIES

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética TotalEnergies ha reforzado su compromiso como socio oficial del Tour de Francia masculino y femenino hasta 2028, una alianza que se firma ante el inminente inicio desde Barcelona de la ronda gala, que contará en la edición de 2026 con tres etapas en territorio español.

La empresa ha destacado que este hito deportivo resalta su arraigo y presencia en el mercado español, donde cuenta con más de 60 años de trayectoria y gestiona actualmente cerca de dos millones y medio de contratos de electricidad, gas y servicios.

El compromiso de la firma con el ciclismo se extiende también al calendario nacional de pruebas populares y profesionales. Entre ellas, la Vuelta a Asturias, la Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies, La Perico, La Alpinum, La Indurain y la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador.

A este respecto, el CEO de Electricidad y Gas y 'Country Chair' de TotalEnergies en España, José Ignacio Sanz, ha mostrado su satisfacción por formar parte de un acontecimiento global "que tiene un significado especial para España" al arrancar en Barcelona.

"Este evento nos ofrece una oportunidad única para celebrar nuestra presencia en las calles y carreteras españolas, al tiempo que compartimos los valores que encarna el deporte en un momento tan representativo", ha subrayado.

ACTIVIDADES EN EL 'FAN PARK'

Con motivo del inicio de la carrera, TotalEnergies contará con un espacio propio en el 'Fan Park' de Barcelona, que estará abierto al público del 2 al 5 de julio. Los visitantes podrán participar en una ruleta digital para ganar maillots ciclistas, además de disfrutar de juegos de reflejos, retos de fuerza y zonas destinadas al descanso y la recarga de dispositivos móviles.

En el plano competitivo, la compañía estará representada en la línea de salida de la ronda gala por el Team TotalEnergies, que sumará su vigésimo séptima participación consecutiva en la carrera. Además, el INEOS Grenadiers participará igualmente en la edición de este año, con la presencia de TotalEnergies en el maillot del equipo desde la Grande Boucle 2025.