El Tour comenzará en la ciudad francesa de Reims en 2028

La Grand Départ del Tour regresará a Francia en 2028. - TOUR DE FRANCIA

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La 'Grand Départ' del Tour de Francia regresará al país galo en 2028 con motivo de la 115ª edición de la 'Grande Boucle' tras visitar España en 2026 y el Reino Unido en 2027 con una etapa inaugural en Reims el sábado 24 de junio, antes de lo habitual por tratarse de un año olímpico.

"La ciudad de Clovis y de Pauline Ferrand-Prévot dará inicio a cuatro jornadas de competición por el Gran Este en las que el pelotón explorará las grandes joyas del patrimonio de la región y se enfrentará a los retos deportivos de los departamentos de la Marne, les Ardennes, la Meuse y la Moselle", anunció la ronda francesa a través de un comunicado informando que se visitarán seis ciudades en esa 'Grand Dápart'.

De esta forma, el Tour de Francia se reencontrará así con territorios que han marcado su historia desde que la ronda saliera a la conquista del este francés. Metz acogió la primera salida desde el extranjero del Tour en 1906 --cuando la ciudad era territorio alemán--. Medio siglo más tarde, Reims acogía la 'Grand Départ' por primera vez, en una etapa con destino a Lieja, donde André Darrigade se enfundó por primera vez el maillot amarillo.

Más recientemente, los repechos de Épernay marcaron la edición 2019 con la escapada de Julian Alaphilippe. El día siguiente, el francés arrancaba su primer día vestido de amarillo frente a la catedral de Reims. "El Gran Este ocupa ya un lugar esencial en la leyenda del Tour y se dispone a escribir un nuevo y apasionante capítulo en 2028", finalizó la nota de prensa.