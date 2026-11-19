Prueba ciclista del Club La Santa en Lanzarote - CLUB LA SANTA

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tour de Francia aterrizará en Lanzarote a partir de 2027 tras cerrar un acuerdo estratégico con el complejo deportivo Club La Santa que permitirá integrar la Vuelta Ciclista a Lanzarote en el circuito mundial 'L'Étape Series', cuya primera edición bajo esta alianza se disputará los días 2 y 3 de octubre de 2027 como la única prueba en España amparada por la ronda gala, según ha informado la organización en un comunicado.

Con esta incorporación, la prueba canaria que recorre los siete municipios insulares pasará a denominarse oficialmente 'L'Étape Lanzarote by Tour de France presentada por Club La Santa' y dará un salto internacional después de haber celebrado con éxito sus tres primeras ediciones. Este circuito cicloturista mundial permite a los aficionados competir en un entorno idéntico al del pelotón profesional y traslada la atmósfera del legendario maillot amarillo a distintos países de Europa, América y Asia.

El director de relaciones institucionales y eventos deportivos de Club La Santa, Fabio Cabrera, ha subrayado la magnitud de esta alianza para la proyección de la isla. "Desde Club La Santa buscamos consolidar nuestra posición como referente regional y nacional en el turismo activo y la organización de eventos deportivos. A nivel de repercusión, con esta alianza conseguimos el hito deportivo más grande que la isla ha podido vivir", ha afirmado Cabrera.

Por su parte, el representante del Tour de Francia y de 'L'Étape Series', Théophile Rallet, ha celebrado la incorporación de la cita lanzaroteña al calendario internacional. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Club La Santa y a Lanzarote a la familia de 'L'Étape Series by Tour de France'. Estamos seguros de que este espectacular destino, combinado con la experiencia de Club La Santa, convertirá 'L'Étape Lanzarote' en uno de los eventos insignia de las 'Series'", ha asegurado Rallet.

Para el desarrollo logístico de la competición, la organización ha destacado que resultará fundamental la colaboración institucional del Gobierno de Canarias, Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Turismo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y los siete ayuntamientos de la isla. Asimismo, ha señalado que la llegada de un acontecimiento de estas dimensiones reforzará el papel de Lanzarote como destino deportivo de primer nivel y generará un importante impacto económico y mediático.

Respecto a la participación de los aficionados, el proceso de prerregistro ya se encuentra abierto a través de la página web oficial de Club La Santa y permanecerá activo hasta el próximo 1 de diciembre, fecha en la que los ciclistas inscritos de forma previa podrán formalizar su plaza para la edición de 2027, mientras que el registro general quedará abierto a partir del 9 de diciembre.