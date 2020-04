El Tour de Suiza se cancela por el coronavirus y podría tener una versión virtual

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tour de Suiza, que debía disputarse entre el 7 y el 14 de junio, se ha cancelado y no será aplazado después de que la organización se adelantara a posibles problemas derivados de la pandemia del coronavirus y, pese a que todavía queda margen hasta la fecha de inicio, y estudie la posibilidad de, en los mismos días, disputar una carrera virtual con aficionados y profesionales.

"La organización del Tour de Suiza, de acuerdo con todos los socios, ha decidido cancelar la competición a pesar de que las autoridades aún no imponen la prohibición del evento. Esta es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la prueba no tendrá lugar", anunció la organización de la prueba helvética.

Además, confirmaron que no se contempla llevar a cabo la edición de 2020 más adelante, sino cancelar por completo el Tour de Suiza y esperar a la edición de 2021. "Se tomó la decisión de no posponer la carrera para más adelante en el calendario, ya que esto no es factible en términos logísticos y financieros", explicaron.

El codirector de la organización del Tour de Suiza, Olivier Senn, aseguró que es con un "gran pesar" que han tomado esta decisión, la "mejor solución" en pos de la "certeza y la seguridad" de todos los posibles participantes, seguidores y socios de la carrera. "Queremos agradecer a todos los patrocinadores, ciudades anfitrionas, proveedores y nuestro personal por su extraordinario apoyo y solidaridad", comentó.

Algunas de las razones que han llevado a la organización a suspender la carrera, pese a que el gobierno suizo no lo haya prohibido aún, van desde motivos sanitarios y de inseguridad, a no poder atender como es debido a los patrocinadores, hasta pérdidas económicas, pasando por la incertidumbre de poder contar con un pelotón de garantías debido a las dificultades de entrenamiento y de movilidad en Europa.

Por otro lado, se disputará de manera virtual la prueba 'The Digital Swiss 5', del 22 al 26 de abril, con la participación desde sus casas de ciclistas aficionados pero también ciclistas profesionales de 17 equipos del WorldTour y ProTeams, además de la selección suiza. Una prueba que, de tener éxito, podría terminar en la disputa del 'Tour de Suiza Digital' entre el 7 y 14 de junio.