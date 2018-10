El 'tricéfalo' Movistar afronta el "favoritismo" de Froome en el Tour

Publicado 18/06/2018 14:21:27 CET

"Si Froome está en la salida, es el gran candidato al amarillo", apuntó Unzué

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team afronta "encantado" de contar con tres líderes, Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa, la próxima edición del Tour de Francia, del 7 al 29 de julio, para pugnar por el jersey amarillo frente al Sky de Chris Froome, el "gran favorito" si está en la salida de la primera etapa en Noirmoutier en Ile.

En un acto de despedida en Madrid antes de viajar al Tour conducido por el director de Patrocinios de Telefónica, Rafael Fernández de Alarcón, los tres líderes han expresado sus ambiciones antes de afrontar un Tour que lo ven "muy abierto" y al que llegan en un buen estado de forma. Quintana fue segundo y ganador de etapa en la Vuelta a Suiza; Landa se quedó cerca de ganar una etapa en Suiza y Valverde se impuso en la Route d'Occitanie, en Francia, con etapa 'reina' incluida.

"En un deporte como el ciclismo, en el que pueden pasar tantas cosas, estoy encantado con este tricefalia, pues es poder contar con una opción B o C en un momento dado. Estoy encantado, ojalá tengamos ese 'problema'. Primero tenemos que sortear las trampas de los primeros 9 días, después la carretera pondrá a cada uno en su lugar", manifestó el manager general del Movistar Team Eusebio Unzué.

En este sentido, Unzué destacó la "regularidad" de Nairo Quintana, con una Vuelta y un Giro ya en su currículo; la veteranía de Alejandro Valverde, y que se "consolide la progresión" de Landa. "Debemos esperar al primer día de descanso (en Annecy, el 16 de julio) para hacer un balance de qué opciones tenemos de ganar el Tour. En ese punto, la carretera nos llevará a elegir a los mejores", subrayó.

No obstante, el principal rival, al margen de Vincenzo Nibali o Tom Dumoulin, es el reciente ganador del Giro de Italia, Chris Froome, amenazado de una suspensión por su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España. "¿Si es bueno para el ciclismo que esté en la salida? Nos hubiera encantado que todo estuviera aclarado antes del Tour, pero desgraciadamente no ha sido así. Ahora no sabemos qué pasará con él. Pero, si está en la línea de salida es el gran favorito", reseñó el manager telefónico.

A su juicio, viendo cómo ha acabado el Giro, Froome llegará "en grandes condiciones al Tour". "Ha tenido tiempo suficiente para el descanso. Si está en la salida es el gran favorito", apuntó Unzué, que anunció que comunicará el '8' para el Tour el próximo lunes 25, justo después de los Campeonatos nacionales.

'PRESELECCIÓN' DE 10 PARA EL TOUR

El equipo Movistar en el Tour de 2018 estará integrado por los tres líderes, Quintana, Valverde y Landa, junto a otros cinco que saldrán de entre el costarricense Andrey Amador, el italiano Daniele Bennati, los españoles Imanol Erviti, José Joaquín Rojasn y Marc Soler, el portugués Nelson Oliveira y el alemán Jasha Sütterlin.

Sólo por alguna urgencia llamarían al colombiano Winner Anacona, actualmente en su país natal. Nairo Quintana, que felicitó al presidente de su país, Iván Duque, confía en que la "salud" le respete en las etapas de montaña; Valverde confía en el potencial del equipo, incluso en la etapa contrarreloj; y para Landa, las claves estarán en la etapa del pavé en Roubaix y la montaña como en Alpe d'Huez.

El Movistar, en su octavo Tour consecutivo bajo el patrocinio de la empresa de telecomunicaciones, ha conseguido 6 victorias de etapa, 4 podios finales -dos segundos puestos con Quintana (13 y 15) y dos terceros con Valverde (15) y el propio Quintana (16)- y se impuso en las clasificaciones de la Montaña, Mejor Joven (2013) y por Equipos (2015 y 16).