El UAE Team Emirates blinda a Tadej Pogacar hasta 2027

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, uno de los ciclistas más en forma del momento y de brillante futuro todavía por delante, se ha comprometido con su actual equipo, el UAE Team Emirates, hasta 2027 en una de las renovaciones más sonadas del ciclismo moderno.

"El UAE Team Emirates y Tadej Pogacar han escrito uno de los contratos más largos en la historia del ciclismo profesional, y el joven de 22 años permanecerá en el equipo emiratí hasta 2027", anunció el equipo.

Pogacar llegó en 2019 al UAE Team Emirates y desde entonces ha ganado 29 carreras, incluidos los dos últimos Tour de Francia, una victoria en el 'Monumento' Lieja-Bastoña-Lieja y, más recientemente, una medalla de bronce olímpica en Tokyo 2020.

"Estoy muy feliz de poder comprometer mi futuro con el equipo y quedarme aquí los próximos años. Me siento como en casa aquí, es como una gran familia. Encajo muy bien en el equipo y tengo la suerte de decir que no solo he encontrado compañeros, sino también amigos", celebró Pogacar.

El esloveno, que conquistó el último Tour de Francia con una superioridad pasmosa, aseguró estar "emocionado" por los próximos años y "lo que traerán". "Ojalá tenga más éxito para mí y para el equipo. Y espero que estemos inspirando a muchos niños a ir en bicicleta", apuntó.