UAE Team Emirates y Red Bull-Bora-Hansgrohe correrán la Clásica Jaén Paraíso Interior

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo ciclista emiratí UAE Team Emirates, mejor equipo del mundo de las tres últimas temporadas y vencedor de la prueba en 2023 con el esloveno Tadej Pogacar, y el alemán Red Bull-Bora-Hansgrohe correrán la quinta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, según informó este martes la carrera andaluza.

Según la nota de prensa, la Clásica Jaén Paraíso Interior, caracterizada por los Caminos de Olivos -tramos de 'sterrato'-, contará con la presencia de ambos conjuntos garantizando "un enorme espectáculo en la carrera" que se disputará el lunes 16 de febrero de 2026.

"La Clásica Jaén Paraíso Interior tiene una misión clara, y es traer a los mejores equipos y ciclistas del mundo para que el patrimonio de la provincia brille a nivel internacional. Muy pocos deportes pueden traer a su élite mundial a competir en Úbeda y surcar nuestro Mar de Olivos", afirmó el organizador de la prueba jienense, Pascual Momparler, en declaraciones facilitadas en el comunicado.

Momparler destacó la presencia del equipo liderado por Tadej Pogacar, "que conoce bien la carrera e incluso la ganó". "Vendrán para retarles los que quieren desbancarles, el equipo de moda: Red Bull-Bora-Hansgrohe. Estamos muy orgullosos y agradecidos de que hayan elegido venir a Jaén, y contando los días para la gran carrera que vamos a tener gracias a estos y otros equipos que anunciaremos en lo sucesivo", señaló.

Además, en las filas del UAE Team Emirates está el ciclista belga, que es un fijo en la Clásica Jaén Paraíso Interior, y ha estado presente en el 'top 10' de todas sus ediciones (2º en 2022, 3º en 2023, 4º en 2024 y 10º en 2025).