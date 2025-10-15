La UCI eleva la Clásica de Almería femenina a la categoría ProSeries

Archivo - Edición 2024 de la Clásica de Almería femenina - PRENSA CLÁSICA DE ALMERÍA - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha otorgado a la Clásica de Almería femenina un ascenso de categoría, de modo que la carrera femenina organizada por ALCIDE pasará a formar parte de las ProSeries, la segunda división del ciclismo mundial y el nivel más alto fuera del WorldTour.

De esta manera, la prueba andaluza, que celebrará su cuarta edición el próximo 22 de febrero de 2026, da un paso clave en su consolidación dentro del calendario internacional y se une al reducido grupo de 20 carreras con esta calificación.

La decisión supone, además, "un gran espaldarazo para la organización", que ve recompensado su trabajo tras solo tres años de existencia.

El salto a ProSeries exigirá "unos estándares aún más altos de calidad organizativa", al tiempo que permitirá una mayor presencia de equipos WorldTour y un incremento en el reparto de puntos UCI, lo que previsiblemente atraerá a más escuadras internacionales.

"Para una organización humilde y familiar como la nuestra, este ascenso es un premio enorme y un reconocimiento a nuestro trabajo", destacó el director de la prueba, José Muñoz, quien subrayó que "la marca Clásica de Almería es, además de un escaparate para la provincia, un sello de calidad y buen trabajo".

El recorrido y los detalles de participación se anunciarán en las próximas semanas, aunque la organización ya ha confirmado que varios equipos de primer nivel han mostrado su interés en tomar la salida.