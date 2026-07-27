Unax Errasti, Emilio García y Hugo Tapiz, nuevas incorporaciones del Kern Pharma

El ciclista español Emilio García ganando una carrera con el Equipo Finisher, filial del Equipo Kern Pharma - EQUIPO KERN PHARMA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas Emilio García, Unax Errasti y Hugo Tapiz se convirtieron este lunes en las nuevas incorporaciones del equipo Kern Pharma hasta final de temporada, en un movimiento con el que el conjunto navarro continúa apostando por la formación desde su filial, el Finisher, hasta el pelotón profesional, según ha comunicado la entidad en una nota de prensa.

El Kern Pharma incorporó a los tres ciclistas a su plantilla profesional como nuevos 'stagiaires', siguiendo su filosofía de formar y desarrollar a los nuevos talentos desde la categoría sub-23. Además, el conjunto navarro es el equipo profesional que más corredores ha impulsado desde su estructura de desarrollo, el Equipo Finisher.

El mánager general del Equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, confesó que es un "orgullo" para el equipo dar oportunidades a los corredores del Equipo Finisher. "Pensamos que es la manera perfecta de completar la formación de ciclistas que han destacado en la categoría sub-23, fuente de la que nos nutrimos desde que este proyecto se hizo profesional", explicó.

"Unax Errasti lleva dos temporadas junto a nosotros en las que no ha parado de crecer. Un ciclista capaz de brillar en todo tipo de terrenos y que no duda en trabajar para el equipo. Brindarle esta oportunidad de correr en profesionales es la recompensa a su manera de entender el ciclismo, marcando una tendencia de la que nos sentimos muy orgullosos", analizó Oroz sobre el ciclista guipuzcoano, que ganó San Martin Proba en el Torneo Euskaldun de esta temporada.

Sobre Emilio García, Juanjo Oroz destacó su "calidad y trabajo" para superar "momentos complicados". "Ha demostrado su capacidad ganadora con dos triunfos de gran prestigio y consideramos que formarse en el campo profesional le hará seguir creciendo", expresó sobre el ganador de Loinatz Proba Klasika - Memorial Ion Lazkano de 2026.

"Hugo Tapiz debutó en la categoría junto a nosotros y, tras superar el periodo de adaptación al calendario español, ha demostrado tener un gran nivel. Pensamos que asimilar el estilo de correr del Equipo Kern Pharma durante este verano le va a venir muy bien para seguir creciendo", concluyó Oroz respecto al ganador de Laudio Saria en 2025.