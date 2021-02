Unzué: "Estoy gratamente sorprendido de que sea una Vuelta tan atractiva sin pasar por Pirineos"

BURGOS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, se mostró "gratamente sorprendido" por el atractivo recorrido que tendrá la 76 edición de la Vuelta Ciclista a España pese a renunciar a una parte tan importante como son "los Pirineos".

"Estoy gratamente sorprendido porque no me podía imaginar que una Vuelta sin los Pirineos pudiese ser tan sumamente atractiva", reconoció Unzué, presente este jueves en Burgos para conocer la ruta de la grande' española.

El navarro cree que el aficionado va a poder "descubrir recorridos y llegadas en alto realmente espectaculares" y advirtió de la dureza de todos los finales en alto. "Son todos grandes 'puertarracos', como decimos en nuestro 'mundillo'. Son exigentes, largos y con dureza", aseguró.

Unzué espera una Vuelta sin respiro ya que unos días están marcados "por la dureza orográfica" y otros "por la atención a la que te obligan ciertas partes de España donde entra fácil el viento y añaden peligro y la tensión por los dichosos 'abanicos'". "Es una Vuelta muy atractiva toda ella y con mucha intensidad en todo momento", añadió, recordando igualmente que las dos contrarrelojes suman "44 kilómetros y además son exigentes".

"Las llegadas en alto son todas realmente muy potentes y están también esas de media montaña, que son súper exigentes, hay mucho de todo. Todavía no lo había visto y no lo he podido analizarlo de forma concreta", indicó sobre si había alguna etapa que le gustase más