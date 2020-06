Unzué: "¿Froome? No hubo nada de nada, no pasó de ser una anécdota"

"Si Alejandro quiere seguir no hay fuerza moral para decirle que no"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, desmintió que el equipo telefónico pretendiera el fichaje del corredor británico Chris Froome, y afirmó que si el ex campeón del mundo en ruta Alejandro Valverde quiere continuar más allá de 2021 "no hay fuerza moral para decirle que no".

"No pasó de ser una anécdota. En estos tiempos nos ha tocado oír y ver de todo. Fue sorprendente, pero nunca pasó de lo que se hizo notorio tres días. Ya se encargó su jefe de mandar las aguas a su cauce. No hubo nada de nada", afirmó en una rueda de prensa telemática junto a los corredores Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler.

En cambio, Eusebio Unzué se declaró "encantado" por la posibilidad de que Valverde, después de un curso atípico y con un calendario muy recortado por la pandemia de la COVID-19, pudiera prolongar su contrato el próximo curso.

"Alejandro es un claro ejemplo de profesional, que se cuida, por sus ganas e ilusión por seguir en la bici. Si quiere seguir no va a haber fuerza moral para decirle que no", respondió en alusión a una pregunta sobre la probable renovación del ciclista murciano.

Tampoco le importaría a Unzué verse privado del foco mediático si en lo más alto del podio de Milán y en la París-Roubaix hay dos corredores del Movistar. "En la fase en la que estaban Enric o Marc la idea era que cualquiera de los dos pudieran trabajar de manera más individual", justificó sobre la asunción de liderazgo de ambos.

Por otro lado, Unzué subrayó que la "excepcionalidad" del coronavirus va tener "consecuencias" en el ciclismo y en el deporte. "El ciclismo, en el que vivimos de la esponsorización y en nuestro variopinto modelo, hay equipos que lo están pasando mal. Somos conscientes de que va a llegar un reajuste, no queda más remedio. Si no es con el esfuerzo de todos será difícil asegurar nuestro presente y futuro. Llegan para el ciclismo tiempos duros a los que tenemos que tener la habilidad de adaptarnos", advirtió.