Valverde: "El ritmo ha sido muy fuerte y yo he pecado de prudente"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejando Valverde, octavo en la prueba de ruta del Mundial celebrada este domingo en Italia, ha explicado que pecó de "prudente" en la recta final de la carrera, aunque también ha querido reconocer que "los que han llegado por delante han sido mejores".

"El equipo ha estado muy bien. En la parte final, hemos estado lo más atentos posibles. Mikel (Landa) ha estado súper bien y 'Luisle' (Sánchez) nos ha llevado muy bien colocados en el tramo final. En la última subida el ritmo ha sido muy fuerte y yo he pecado de prudente", explicó Valverde en declaraciones recogidas por 'rfec.com'.

El murciano apuntó que "pensaba que iba peor". "Luego he ido remontando y cuando he llegado a Mikel he visto que los primeros han coronado a 7 u 8 segundos. Nos ha faltado un poquito, pero hay que reconocer que al final los que han llegado por delante han sido mejores", concluyó.

Por su parte, Mikel Landa dijo haber "vivido con algo de nerviosismo" su primer Mundial. "Tras el Tour de Francia el cuerpo también está un poco diferente y he ido todo el día buscando sensaciones. He intentado jugar mis cartas de lejos, ya que el final era complicado. En la última subida me ha faltado un poquito para estar con los mejores, pero estoy contento", resumió.

Por último, el seleccionador nacional Pascual Momparler destacó que sus pupilos se metieron "en todos los cortes importantes". "En la última subida nos han soltado seis corredores, que han sido más fuertes que nosotros. No hemos podido estar ahí con ellos, pero hemos luchado con todo lo que teníamos. Mikel Landa ha hecho un gran trabajo luego bajando para intentar contactar con el grupo de delante, pero no ha podido ser. Alejandro, al final, ha sido octavo y creo que el equipo en líneas general ha estado hoy de 10", alabó.