Van Aert gana a Paret-Peintre el esprint de Loja en la calurosa etapa 13 de La Vuelta

Wout van Aert, en un podio de La Vuelta 2026. - Marian León - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha ganado este viernes la etapa 13 de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja, mientras que el español Enric Mas (Movistar Team) ha resguardado su liderato en una clasificación general pese a las ofensivas del danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

Esta jornada, con salida y llegada en municipios granadinos, afrontó un recorrido de media montaña bajo mucho calor. Y tras una treintena de kilómetros gastados, el paso por el puerto de Venta de la Cebada (1ª cat.) formó una fuga con 28 corredores, varios de renombre como el belga Wout van Aert y el inglés Matthew Brennan, ambos del Visma-Lease a Bike.

Poco después se confirmó el abandono del austriaco Gregor Mühlberger, escudero de su compatriota Felix Gall en el Decathlon CMA CGM, y además otros 15 ciclistas se unieron a los ya fugados, siendo Mattias Skjelmose la gran amenaza para los puestos cabeceros de la clasificación general.

Habiendo abierto bastante hueco respecto al pelotón, donde Enric Mas mostraba calma, primero el estadounidense Kevin Vermaeke (UAE Team Emirates-XRG) y luego sobre todo el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) atacaron entre el grupo de escapados, rompiendo la carrera.

El Puerto de Granada (2ª cat.), con sus 7,4 kilómetros de ascensión al 5,6% de desnivel, se coronó a 37,4 km de la línea de meta y evidenció que Vermaerke, Van Aert y especialmente Brennan tenían buenas piernas de cara a un reñido desenlace junto a otros seis supervivientes de la fuga.

El neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), los franceses Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM) y Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), el danés Simon Dalby (Uno-X Mobility), el italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) y el belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) se consolidaron en cabeza para jugarse el triunfo en Loja.

Sin embargo, con intención de evitar un arreón numeroso, Van Aert y Paret-Peintre atacaron a 3,6 km de la meta para luchar entre ambos la victoria. Y ahí, pese a las ganas del francés, se notó con más destreza al belga para vencer en el esprint definitivo y cerrar la etapa en 4h34:00; el pelotón, con el líder Mas sin sustos, llegó a 3:00.