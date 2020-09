Van Aert: "He estado respaldando a Roglic todo el día, pero habría sido una lástima no esprintar"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert, del Jumbo-Visma, reconoció que su misión durante la séptima etapa del Tour de Francia era la "respaldar" a su líder, el esloveno Primoz Roglic, pero admitió que habría sido "una lástima" no esprintar por la victoria habiendo "un grupo tan reducido".

"Estoy muy orgulloso de esta victoria, esta mañana no esperaba luchar por la victoria en meta. He estado todo el día respaldando a Primoz Roglic, era mi plan desde la salida, pero hubiera sido una lástima no esprintar estando el grupo tan reducido", confesó Van Aert en declaraciones recogidas por la web de la carrera.

El ya ganador de la quinta etapa indicó que encontró "un hueco en la parte derecha de la carretera" para poder calibrar su esprint "a la perfección" y resaltó que había sido "una etapa durísima, a tope desde el primer hasta el último kilómetro".

"Aunque sabíamos que podía ser complicada, todos estamos sorprendidos de que haya sido tan exigente. Debo decir que Bora-Hansgrohe ha hecho una etapa impresionante, descolgando a todos los velocistas. Después llegaron los abanicos y todos volvimos a darlo todo. Los últimos kilómetros fueron muy desordenados", sentenció el ganador también este año de la Milan-San Remo y la Strade Bianche.