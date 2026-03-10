Archivo - Van Rysel presenta su colección de ropa para primavera-verano 2026. - VAN RYSEL - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Van Rysel, la marca de ciclismo de Decathlon, presenta su colección de ropa para la temporada de primavera-verano 2026, la línea RCR, que prioriza la ligereza y el rendimiento puro con sus maillots y culottes de carrera, mientras que la gama EDR Ultra se centra en la comodidad y la practicidad esenciales para los esfuerzos de larga distancia.

Ambas colecciones combinan diseños atrevidos y elegantes con un rendimiento técnico de vanguardia, ofreciendo una sinergia perfecta entre estética y funcionalidad para los ciclistas.

La colección está compuesta por jerseys, shorts y 3 nuevas gafas para la temporada de verano, Taaien Photochromic, Kware Cat 3 y Vertain Cat 3 Van Rysel Roubaix, así como las bicicletas EDR CF Rival AXS, EDR CF 105 y EDR CF Tiagra, todas ellas con cuadro de carbono.