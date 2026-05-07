Vingegaard debuta en el Giro de Italia buscando la 'Triple Corona'

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease A Bike), durante la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026. - Europa Press/Contacto/Massimo Paolone

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) afronta su debut en la 109ª edición del Giro de Italia masculino, que comienza este jueves en Nesebar (Bulgaria) y finalizará a final de mes en Roma, con el reto de conquistar la 'maglia' rosa y entrar en el selecto club de los ganadores de las tres grandes vueltas del calendario.

Tras sus dos títulos en el Tour de Francia (2022 y 2023) y su triunfo en la Vuelta a España 2025, Vingegaard llegará a la línea de salida en Bulgaria, donde se celebra la peculiar 'Grande Partenza', con la ambición de convertirse en el octavo hombre de la historia en completar la 'Triple Corona' --en el que aparece el español Alberto Contador--.

Para ello, deberá demostrar su gran estado de forma con el que ha comenzado este 2026, con victorias en París-Niza y Volta a Catalunya, a lo largo de las 21 etapas que componen esta edición de la 'Corsa Rosa', que cuenta con 3.466 kilómetros para recorrer la península italiana de sur a norte tras un inicio en suelo extranjero. Por tercera vez en cinco años el Giro arrancará fuera de Italia; esta vez, en Bulgaria.

Tras las tres primeras etapas entre este viernes y domingo lejos de Italia, la caravana atravesará se trasladará al sur de su país, a Catanzaro, para continuar con la carrera que tendrá más de 49.000 metros de desnivel. La primera toma de contacto con la alta montaña será en la séptima etapa, con final en el Blockhaus y una jornada de 244 kilómetros que marcará el primer gran test para los favoritos.

Ahí, todas las miradas convergerán en un nombre propio: Vingegaard. El corredor de Hillerslev no ha ocultado sus cartas. "Quiere ganar las tres Grandes Vueltas", sentenció su compañero de equipo Wilco Kelderman a principio de temporada. Ahora, tras un inicio de 2026 dominante, afrontará el Giro como la pieza que falta en su rompecabezas de éxitos.

Otro punto clave será la lucha contra el crono individual en la décima etapa, de 42 kilómetros, que podría obligar a los escaladores puros a moverse con agresividad en la montaña. Y luego, encarar el tríptico final. Como es tradición, el Giro se decidirá en una última semana brutal, con ascensiones a Pila, Carì y el decisivo final en Piancavallo, antes del desfile triunfal del 31 de mayo en Roma.

Pero Vingegaard, además de surcar el exigente recorrido, lidiará con Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) y Thymen Arensman (Netcompany INEOS). El italiano asumirá el liderazgo de una 'grande' después de acabar sexto el año pasado trabajando para su líder, el esloveno Primoz Roglic, hasta el abandono de éste.

Por su parte, el británico asumirá el rol de líder de un equipo emiratí sin el campeón en 2024, Tadej Pogacar, ni el segundo en 2025, Isaac del Toro; y tampoco contará con João Almeida, que renunció a la primera 'grande' del año por enfermedad. Mientras, el neerlandés ya sabe lo que es lograr victoria de etapa en el Tour de Francia y La Vuelta, así que llegará a esta edición con para completar su particular 'Triple Corona'; eso sí, compartirá liderazgo con el colombiano Egan Bernal.

El listado de aspirantes sorpresa lo encabezarán Derek Gee (Lidl-Trek) y Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), que respectivamente se quedaron a las puertas del podio en las ediciones de 2025 y 2024. Presumiblemente aparecerán también entre ciclistas con opciones el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).

En clave rojigualda, Enric Mas (Movistar Team) debutará en la 'Corsa Rosa' con la ambición de aspirar al podio, un cajón que no toca un ciclista español desde la temporada 2022 cuando Mikel Landa quedó tercero; él, en cambio, no estará entre los 10 españoles de este 2026.

Junto a Mas, en el Movistar competirán Iván García Cortina, Juanpe López y Javier Romo, y además estarán sus compatriotas Marc Soler e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), David de la Cruz y David González (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) y Markel Beloki (EF Education-EasyPost).