El danés se asegura la carrera en una penúltima etapa con nuevas protestas propalestinas

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha adjudicado este sábado la vigésima y penúltima etapa de La Vuelta 2025, de 164,8 kilómetros entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, en el puerto de Navacerrada, y se ha asegurado virtualmente el título de campeón de la ronda española, todo en una jornada en la que nuevas protestas propalestinas amenazaron con detener la competición.

El doble ganador del Tour de Francia, que ya había ganado en las cimas Limone Piemonte y Valdezcaray, lanzó su ataque a poco más de un kilómetro de la cumbre, al que no pudo responder su principal rival en la general, el portugués Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG), y cruzó la meta con 11 segundos sobre su compañero de equipo Sepp Kuss y 13 sobre el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Almeida, que entró a 22 segundos, se queda ahora a 1:16 a falta de la etapa final, en la que no habrá ataques y que acabará con todos los corredores en Madrid, donde Vingegaard podrá celebrar la primera Vuelta de su carrera. El británico Tom Pidcock (Q36.5) marcha tercero a 3:11 del danés.

Todo en una jornada con nuevos incidentes relacionados con las protestas contra Israel y en apoyo de Palestina que amenazaron con detener la etapa. En Cercedilla, la organización ya tuvo que modificar el recorrido para evitar que los corredores pasasen por el centro del pueblo, bloqueado por manifestantes, aunque los principales inconvenientes para los ciclistas llegarían después.

En Becerril de la Sierra, a 18 kilómetros de meta, un grupo de más de una veintena de manifestantes cortó la carretera y retrasó el avance del grupo de favoritos, entre los que rodaba Vingegaard, y de los coches de equipo, aunque finalmente todos pudieron seguir circulando tras unos minutos de tensión.

En un sábado con cinco puertos de montaña, fue después de superar los puertos de tercera del Alto de La Escondida y de La Paradilla cuando se consolidó una fuga de más de 30 unidades, aunque el UAE Team Emirates-XRG no ha permitido nunca que tuviera más de dos minutos.

En el primer paso por el puerto de Navacerrada, Almeida trató de marcar el ritmo, igual que un Red Bull-BORA-hansgrohe que quería meter en el podio a Jai Hindley. Mientras, Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost) coronó primero en un grupo de fuga que perdía efectivos.

Llegó entonces la subida final a la Bola del Mundo, con 12,3 kilómetros al 8,6% de desnivel medio, con Mikel Landa (Soudal Quick-Step) en cabeza de carrera seguido por Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Bernal, Armirail y Van der Lee. Ciccone consiguió atrapar al alavés, pero ambos fueron neutralizados durante el segundo ascenso a Navacerrada por el grupo de favoritos.

Ya en las rampas de cemento de la Bola del Mundo, la cima más alta de esta edición con 2,251 metros de altitud, Vingegaard se marchó en solitario con un genial cambio de ritmo que le ha permitido ampliar su ventaja sobre Almeida.

Este domingo, la ronda española afrontará su 21ª y última etapa, de 103,6 kilómetros entre Alalpardo y Madrid, un recorrido que homenajeará a Vingegaard como ganador de la 80ª edición. En el podio final también estarán el maillot verde de Mads Pedersen (Lidl-Trek) y los lunares de Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), mientras que el estadounidense Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) será coronado como ganador de la clasificación de los jóvenes.