La Volta a Catalunya 2026 define sus sedes con tres finales en altura y novedades

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Volta Ciclista a Catalunya ha confirmado las sedes de salida y llegada de las siete etapas de su 105ª edición, que se disputará del 23 al 29 de marzo de 2026, en un recorrido marcado por la alta montaña, la diversidad del territorio y tres finales en altura que prometen decidir la general.

Sant Feliu de Guíxols repetirá por cuarto año consecutivo como escenario de la gran salida, con una primera etapa en formato circular. Figueres y Banyoles intercambiarán roles respecto a 2025 en la segunda jornada, mientras que la gran novedad llegará el miércoles con la inclusión de Mont-roig del Camp, sede inédita en la historia de la Volta, que dará paso a una etapa por la Costa Daurada con final en Vila-seca.

Los tres grandes finales en alto marcarán de nuevo el ritmo de la carrera catalana. Vallter decidirá la cuarta etapa tras una salida desde Mataró, y en la quinta jornada los ciclistas afrontarán el regreso a La Molina/Coll de Pal, un puerto que la Volta no visitaba desde 1979, partiendo desde La Seu d'Urgell. La sexta etapa llevará a los corredores a un renovado duelo en Queralt (Berga), tras dos ediciones marcadas por el éxito de público y la meteorología adversa.

El final de la Volta llegará el domingo 29 de marzo con la tradicional etapa de Barcelona, que volverá a contar con las vueltas al alto de Montjuïc como juez final de una edición que aspira a mantener el nivel de espectáculo de los últimos años, con figuras como Pogacar, Evenepoel o Roglic como referentes recientes en los grandes puertos catalanes.

En paralelo, la organización también ha desvelado las tres etapas de la 3ª Volta femenina, que se disputará del 19 al 21 de junio de 2026. Santa Susanna acogerá una etapa inaugural circular, antes de una decisiva jornada de montaña con final en La Molina y una última etapa entre Mataró y Barcelona que cerrará la competición, incluida en el calendario internacional 2.1.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, destacó que la Volta es sinónimo de "cohesión social, economía, turismo y proyección de país", subrayando la "capacidad organizativa del sistema deportivo catalán".

Por su parte, el presidente de la Volta, Rubèn Peris, afirmó que en 2026 volverán a tener "una Volta espectacular, con escenarios exigentes para que los ciclistas brillen y el público vibre", agradeciendo el apoyo institucional y de patrocinadores.

La organización detallará a principios de 2026 el kilometraje, la altimetría y los puertos que compondrán ambas pruebas, que volverán a combinar "competitividad, tradición y la belleza" del territorio catalán.

-RECORRIDOS.

105ª Volta a Catalunya (23-29 marzo).

Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols

Etapa 2: Figueres - Banyoles

Etapa 3: Mont-roig del Camp - Vila-seca

Etapa 4: Mataró - Vallter

Etapa 5: La Seu d'Urgell - La Molina / Coll de Pal

Etapa 6: Berga - Queralt Etapa 7: Barcelona - Barcelona

3ª Volta a Catalunya femenina (19-21 junio).

Etapa 1: Santa Susanna - Santa Susanna

Etapa 2: Sant Vicenç de Castellet - La Molina

Etapa 3: Mataró - Barcelona