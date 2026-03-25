La Volta elimina la ascensión a Vallter 2000 por la previsión de fuerte viento

Volta a Catalunya - VOLTA A CATALUNYA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Volta a Catalunya anunció este miércoles la modificación de la cuarta etapa de este jueves por la activación de la alerta por fuerte viento, con lo que tuvo que eliminar la ascensión final a Vallter 2000 y concluir la etapa en Camprodon.

"Debido a la activación de una alerta VENCAT de nivel 3, con una previsión de rachas de viento de hasta 90km/h en la cima de Vallter, la Volta Ciclista a Catalunya se ve obligada a recortar el recorrido de su 4ª etapa prevista para este jueves 26 de marzo", anunció la Volta en un comunicado.

"La etapa, con salida desde Mataró, finalizará su recorrido en la localidad de Camprodon, recortando la subida final a la estación. Con esta modificación, el horario de salida de etapa se atrasa media hora, las 13:05h, con la presentación de equipos desde Mataró celebrada entre 11:55h a 12:55h", añadió.