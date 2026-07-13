Los Vosgos, Le Markstein y el inédito Plateau de Solaison marcan la dura segunda semana del Tour

Escenario cercano al Plateau de Solaison, punto clave en la segunda semana del Tour de Francia 2026 - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda semana del Tour de Francia 2026 arranca este martes 14 de julio, festivo en Francia, con una gran dureza por delante y con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) defendiendo un sólido maillot amarillo tras su exhibición en el Tourmalet, con seis etapas, dos de ellas de alta montaña y con dos finales inéditos o poco habituales, que pondrán a prueba a un pelotón que todavía debe decidir buena parte del podio de París.

Tras la jornada de descanso de este lunes en Cantal, la carrera regresará con una exigente etapa entre Aurillac y Le Lioran. El Macizo Central ofrecerá un recorrido rompepiernas de 166,6 kilómetros, casi 3.800 metros de desnivel acumulado y siete ascensiones puntuables, entre ellas dos de primera categoría, en una jornada ideal para una fuga de calidad pero también propicia para que los favoritos vuelvan a probarse si alguien decide endurecer la carrera desde lejos, con previsión de nuevo de mucho calor.

Después llegará un respiro relativo con dos etapas consecutivas favorables para los velocistas. La undécima jornada, entre Vichy y Nevers, apenas presenta dificultades y apunta claramente a un esprint masivo, mientras que la duodécima, entre el circuito de Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, vuelve a ofrecer una oportunidad para los hombres rápidos, aunque la mayor acumulación de desnivel podría animar a los equipos de escapados a desafiar el control de las formaciones de los 'sprinters'.

La decimotercera etapa, entre Dole y Belfort, romperá de nuevo la monotonía antes del gran fin de semana. Será la única jornada de más de 200 kilómetros de este Tour, con 205,8, y un perfil ondulado que puede complicar el control del pelotón. La formación de la escapada podría hacerse esperar, pero el histórico Ballon d'Alsace, primer gran puerto de la historia del Tour de Francia y con 8,9 kilómetros al 6,9 por ciento de pendiente media, puede ser el escenario perfecto para seleccionar la carrera antes del descenso hacia Belfort.

El sábado llegará una de las etapas más esperadas de la edición con el recorrido entre Mulhouse y Le Markstein Fellering. Los Vosgos serán protagonistas en una jornada de 155,3 kilómetros y 3.800 metros de desnivel acumulado que encadena ascensiones prácticamente desde la salida. Tras el Grand Ballon, aparecerá uno de los grandes descubrimientos de este Tour, la subida al Haag, una carretera forestal acondicionada para el ciclismo con 11,2 kilómetros al 7,3 por ciento que, por su dureza irregular, puede romper definitivamente el grupo de favoritos antes de los últimos seis kilómetros hacia Le Markstein.

El segundo bloque montañoso concluirá el domingo con otra jornada de máxima exigencia entre Champagnole y el inédito Plateau de Solaison. Sus casi 4.000 metros de desnivel, el paso previo por el explosivo Col de la Croisette, con cinco kilómetros al 11,2 por ciento, y la ascensión final al Plateau de Solaison, de 11,3 kilómetros al 9,1 por ciento de pendiente media, convierten esta decimoquinta etapa en una de las grandes citas del Tour 2026 y en una oportunidad para que Pogacar intente sentenciar la carrera o para que Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) o el resto de aspirantes busquen una reacción antes de la última semana.

Con el danés a 2:42 del maillot amarillo, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) tercero y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) quinto a 3:34, la clasificación general aún deja abiertas la lucha por el podio y las posiciones de honor. Sin embargo, el doble examen de Le Markstein y, sobre todo, del Plateau de Solaison puede marcar definitivamente el rumbo de un Tour que afronta ahora su semana más exigente hasta la llegada de los Alpes.