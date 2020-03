La Vuelta cede su carpa de prensa para almacenamiento y distribución de material sanitario

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta ha cedido la carpa de prensa que utiliza durante la carrera con el fin de que se emplee como espacio de apoyo logístico al Ayuntamiento de Madrid para almacenamiento y distribución de material sanitario, uniéndose así a las iniciativas solidarias en la lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19.

"Los periodistas que cubren La Vuelta conocen bien esta carpa. Ojalá a partir de ahora solo salgan de ella buenas noticias", señala la organización de la ronda ciclista española en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Los periodistas que cubren #LaVuelta conocen bien esta carpa. Ojalá a partir de ahora solo salgan de ella buenas noticias ????#SaldremosAdelante #SaldremosJuntos

The press tent of La Vuelta is ready to help @MADRID in its fight against #COVID19. ???? #TogetherWeCan pic.twitter.com/y56zBfddL7