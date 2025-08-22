La Vuelta celebra su 90º aniversario con un recorrido centrado en el norte de España y muy montañoso

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España 2025 arranca este sábado 23 de agosto en Turín (Italia) y acabará el 14 de septiembre por las calles de Madrid, con un diseño centrado en la mitad norte del territorio español, incluyendo mucha montaña y poca contrarreloj, y que traspasará una vez más las fronteras del país.

La Vuelta cumple 90 años en su 80ª edición, y en esta cita tan especial, la carrera visitará tres países --Italia, Francia y Andorra-- junto a 10 Comunidades Autónomas --todas de la mitad norte de España--, con un total de 10 llegadas en alto y donde repetirán puertos que han dado mucho juego para ataques en ediciones pasadas, como la subida a Larra-Belagua o el Alto de La Farrapona.

La carrera arrancará en Italia, que acogerá por primera vez la salida de La Vuelta; habrá tres etapas íntegramente en suelo italiano y la salida de la cuarta irá en dirección a Francia. La Región de Piamonte, a los pies de las montañas y con los Alpes de fondo, será la sexta salida desde el extranjero tras Lisboa (1997), Assen (2009), Nmes (2017), Utrecht (2022) y Lisboa-Oeiras-Cascais (2024).

De esas primeras etapas italianas, destaca la segunda por un esfuerzo que supondrá el primer final en alto al llegar al puerto de segunda categoría en Limone Piemonte. El pelotón llegará a España, sin jornada de descanso de por medio, con un largo desplazamiento desde Voiron a Figueres (Girona), donde se vivirá la primera lucha contra el cronómetro en la quinta etapa y con la novedad de ser por equipos.

Eso servirá de enlace para las dos primeras llegadas exigentes. La carrera viajará hacia Andorra en la primera etapa de montaña con una ascensión final hacia Pal, que comparte los primeros kilómetros con la subida a Arinsal, donde venció el belga Remco Evenepoel en 2023. Al día siguiente, turno para Cerler, que vuelve 18 años después a La Vuelta.

Antes del día de descanso, la carrera pasará por Zaragoza para cerrar el primer bloque con la subida a la estación de esquí de Valdezcaray, donde la primera parte de la etapa prácticamente llana puede favorecer a la fuga.

LA VUELTA DE BELAGUA, L'ANGLIRU Y LA FARRAPONA

Sin tiempo de descanso, el pelotón afrontará la subida a Larra-Belagua, que se estrenó en La Vuelta 23, para al día siguiente vivir una etapa de media montaña pero que será dura por los alrededores de Bilbao con hasta siete ascensiones, destacando el doble paso por el Alto del Vivero antes de poner camino hacia Asturias.

En el Principado destaca uno de los colosos de la 'grande' española. La decimotercera etapa será la más larga de esta edición con 202 kilómetros y con la primera parte de la jornada pedaleando en paralelo a la costa con el riesgo del viento, en la previa a la dureza final del Alto de L'Angliru por rampas de hasta el 25% de desnivel y la temida 'Cueña Les Cabres'. La Vuelta 25 finalizará la segunda semana de competición ascendiendo el Alto de La Farrapona, etapa corta y dura.

Tras el segundo día de descanso, empezará en Galicia la tercera y definitiva semana, con una etapa de media montaña que los equipos de los velocistas querrán controlar para evitar posibles aventureros. Volverá a ser protagonista la ciudad de Mos, tras la etapa final La Vuelta 21, antes de comenzar a descender hacia Madrid con la subida al Alto de Morredero, la 'crono' individual de 26 kilómetros en Valladolid y una etapa llana por la provincia de Salamanca como antesala de la última jornada de alta montaña.

La Sierra de Guadarrama podrá decidir el campeón de esta edición con una jornada sinuosa y sin prácticamente un kilómetro llano con cuatro ascensiones antes de la subida final a la Bola del Mundo, extensión del Puerto de Navacerrada. Esta ascensión se estrenó en la carrera en el 2010 con la victoria de Ezequiel Mosquera y dos años después repitió confirmando segunda clasificación general para Alberto Contador.

Para zanjar el espectáculo, el pelotón volverá a discurrir por las calles de Madrid; en la última edición, hubo una 'crono' individual y además se festejó el centenario de la empresa Telefónica. De igual modo, a su término se hará la ceremonia del podio y la entrega de los maillots tras poco más de 100 kilómetros que saborearán los vencedores.

--RECORRIDO DE LA VUELTA 2025.

ETAPA 1 23/08 TORINO-REGGIA DI VENARIA - NOVARA 183 KMS.

ETAPA 2 24/08 ALBA - LIMONE PIEMONTE 157 KMS.

ETAPA 3 25/08 SAN MAURIZIO CANAVESE - CERES 139 KMS.

ETAPA 4 26/08 SUSA - VOIRON 192 KMS.

ETAPA 5 27/08 FIGUERES - FIGUERES (CRE) 20 KMS.

ETAPA 6 28/08 OLOT - PAL. ANDORRA 171 KMS.

ETAPA 7 29/08 ANDORRA LA VELLA - CERLER. HUESCA LA MAGIA 187 KMS.

ETAPA 8 30/08 MONZÓN TEMPLARIO - ZARAGOZA 158 KMS.

ETAPA 9 31/08 ALFARO - ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY 195 KMS.

--DÍA DE DESCANSO--

ETAPA 10 02/09 PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA - LARRA-BELAGUA 168 KMS.

ETAPA 11 03/09 BILBAO - BILBAO 167 KMS.

ETAPA 12 04/09 LAREDO - LOS CORRALES DE BUELNA 143 KMS.

ETAPA 13 05/09 CABEZÓN DE LA SAL - L'ANGLIRU 202 KMS.

ETAPA 14 06/09 AVILÉS - ALTO DE LA FARRAPONA. LAGOS DE SOMIEDO 135 KMS.

ETAPA 15 07/09 A VEIGA/VEGADEO - MONFORTE DE LEMOS 167 KMS.

--DÍA DE DESCANSO--

ETAPA 16 09/09 POIO - MOS. CASTRO DE HERVILLE 172 KMS.

ETAPA 17 10/09 O BARCO DE VALDEORRAS - ALTO DE EL MORREDERO. PONFERRADA 137 KMS.

ETAPA 18 11/09 VALLADOLID - VALLADOLID 26 KMS.

ETAPA 19 12/09 RUEDA - GUIJUELO 159 KMS.

ETAPA 20 13/09 ROBLEDO DE CHAVELA - BOLA DEL MUNDO. PUERTO DE NAVACERRADA 159 KMS.

ETAPA 21 14/09 ALALPARDO - MADRID 101 KMS.