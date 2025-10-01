La Vuelta Cicloturista a Ibiza 2025 se presenta como 'La Vuelta de las Familias'

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025, que se celebrará desde el 3 hasta el 5 de octubre en la isla, se presentó este jueves bajo el lema 'La Vuelta de las Familias', ya que contará con un recorrido que permitirá que "todos los ciclistas encuentren su lugar", desde los más veteranos hasta los que están empezando.

"Las etapas de 2025 serán las más planas de la historia de la Vuelta, un recorrido accesible y atractivo que busca incentivar la participación intergeneracional y compartir la pasión por el ciclismo en un entorno privilegiado como Ibiza", explicó la organización en un comunicado.

El responsable del evento, Juanjo Planells, envió un mensaje tranquilizador a la gente que quiera desplazarse para participar. "Esta edición llega marcada por unos días difíciles para la isla debido al temporal. Me gustaría transmitir tranquilidad a todos los participantes: las carreteras y los espacios de la marcha están en perfectas condiciones, y la Vuelta podrá celebrarse con total seguridad", expuso durante la presentación en la Plaza de la Iglesia de Sant Agustí des Vedrà.

El sábado 4 de octubre la salida se realizará desde Ibiza ciudad, pasando por Sant Carles, y afrontando repechos en Cala Mastella y Cala Boix, con tramo cronometrado. Después de reagruparse en Sant Joan, el recorrido se suaviza para acabar en el segundo tramo cronometrado en el Alto de Can Germà, con llegada a Sant Antoni de Portmany.

El domingo 5, la salida será desde Sant Josep de sa Talaia, descendiendo hacia la costa. Tras el primer avituallamiento en Es Cubells, la etapa avanza hacia Cala d'Hort y Cala Vadella, con un único tramo cronometrado. El segundo aprovisionamiento estará en Cala Molí, antes de poner rumbo a la meta en Sant Antoni de Portmany, donde la jornada termina con barbacoa y fiesta final en el Passeig de ses Fonts.

Además, el fin de semana no solo estará protagonizado por la Vuelta de adultos, sino también por la Vuelta Cicloturista Junior Hermanos Parrot, que celebrará actividades para los más pequeños, como una gymkana ciclista, una prueba competitiva y la entrega de trofeos.