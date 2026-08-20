La Vuelta a España 2026 presenta a sus 23 equipos en la monegasca Place du Casino

Archivo - Tadej Pogacar, durante la presentación del UAE Team Emirates XRG. - Europa Press/Contacto/Jasper Jacobs - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre mediante 21 etapas para cubrir 3.275 kilómetros, ha realizado este jueves la presentación de sus 23 equipos desde la Place du Casino de Montecarlo (Mónaco), con el dúo Miranda! cantando sus temas 'Tu misterioso alguien' y 'Despierto amándote'.

Kern Pharma, Picnic PostNL, Lotto Intermarché, NSN, XDS Astana, Tudor, EF Education-EasyPost, Jayco AlUla, Cofidis, Uno-X Mobility, Soudal Quick-Step, Burgos-Burpellet-BH, Alpecin-Premier Tech, Groupama-FDJ United, Bahrain Victorious, Pinarello-Q36.5, Lidl-Trek, Netcompany INEOS, Decathlon CMA CGM, Red Bull-BORA-hansgrohe, Movistar Team, Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates XRG tuvieron así su puesta en escena.

El ciclista español Mikel Landa habló como jefe de filas del Soudal Quick-Step. "Está siendo un año complicado y estar en la salida es bueno. Espero poder ir mejorando con el paso de los días y a ver si en la segunda mitad estoy competitivo", dijo. "Me gustaría pelear por estar en las escapadas y disputar una etapa", añadió desde el escenario.

Al esloveno Primoz Roglic, jefe de filas del Red Bull-BORA-hansgrohe, le preguntaron si estar en La Vuelta 2026 era uno de sus objetivos. "Sin duda, y aquí estoy. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Y sí, es precioso, es fantástico. Estoy como en casa. Venir aquí es sentirse como estar en casa y es un sentimiento fantástico poder estar aquí. Estoy satisfecho, lo disfrutaré. Gracias a todos por vuestra calurosa bienvenida", afirmó.

"¿Cómo me siento? Lo sabré dentro de un par de días. A ver, sé cómo me siento y sé lo que esto representa, evidentemente. Es una sensación superespecial. Es un gran honor para mí. Es un privilegio que pueda experimentar cosas así en mi vida", agregó el tetracampeón de La Vuelta.

Mientras, el español Enric Mas abogó por "disfrutar de esta Vuelta". "Poco a poco vamos a mejor", declaró el jefe de filas del Movistar Team. "Vamos a ir día a día, tenemos objetivos comunes en el equipo, que es ganar etapas, y vamos a ir a por ello", reiteró. "Yo personalmente tengo que ir día a día porque llevo muchos años sin hacer una general, así que poco a poco", repitió. "La etapa de Andorra me gusta mucho, así que vamos a intentarlo. Corta pero durísima", describió sobre el recorrido.

El colofón fue la presentación de Tadej Pogacar, líder del UAE Team Emirates XRG y reciente pentacampeón del Tour de Francia. "Muchísimas gracias por esta calurosa acogida en Mónaco, donde vivo. Es maravilloso estar aquí en casa para el inicio de La Vuelta", aseguró el ciclista esloveno.

"Estoy muy emocionado por esta carrera a lo largo de España y espero poder ganar algunas victorias, intentaremos conseguir el maillot rojo. Es una carrera un poquito distinta a la que tenemos aquí, pero difícil. Además, cada de las etapas es compleja y evidentemente hay muchos corredores listos para competir. Hay muchos rivales y espero que estén de la mejor forma posible", deseó el hombre a batir por el pelotón.

"La Vuelta es muy difícil, dura tres semanas, hace calor y además es muy montañosa. Va a ser difícil, va a ser complejo. Tenemos tres semanas por delante, espero que estemos todos listos", concluyó Pogacar antes de que el príncipe Alberto II de Mónaco a través de un vídeo diese la bienvenida al público y a todos los participantes de la competición.