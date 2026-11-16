La Vuelta presentará su recorrido para 2027 el próximo 14 de enero en Lugo

Archivo - Imagen del ciclista español, Enric Mas, al inicio de la etapa final de La Vuelta ciclista a España 2026. A 13 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España) - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta presentará el recorrido de su edición de 2027 el próximo 14 de enero en un acto que se celebrará en el Auditorio Municipal Fuxan os Ventos de Lugo (Galicia), según un comunicado compartido este lunes por Unipublic, empresa organizadora de la prueba.

El próximo 14 de enero se darán a conocer las localidades por las que discurrirán las 21 etapas de La Vuelta 27, año en el que se celebrará la 82ª edición de la carrera, que se disputará del 4 al 26 de septiembre. El anuncio tendrá lugar en el Auditorio Municipal Fuxan os Ventos de Lugo.