La Vuelta usará más de 150 coches y furgonetas de Europcar

La empresa francesa será proveedor oficial de vehículos de alquiler de la ronda española

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa de vehículos de alquiler Europcar será de nuevo el proveedor oficial de La Vuelta y brindará una flota de unos 150 coches y furgonetas que darán servicio a la carrera española, por decimosexto año consecutivo, para desplazar a proveedores y patrocinadores.

"Europcar y La Vuelta han renovado su acuerdo de colaboración como proveedor oficial de vehículos de alquiler de la competición. Gracias a ello, La Vuelta, que arrancará en Turín el 23 de agosto, contará con más de 150 coches y furgonetas de alquiler -muchos de ellos eléctricos e híbridos- de Europcar que servirán para trasladar a proveedores y patrocinadores que se mueven cada día con la carrera", desveló La Vuelta.

Este año, Europcar estará presente en la caravana de La Vuelta, un desfile de más de 30 vehículos que hace el mismo recorrido que el pelotón, y estará presente en Parque Vuelta, el espacio de animación situado cerca de la meta de cada etapa.

"Europcar es uno de nuestros socios más longevos y seguirá junto a nosotros una edición más dando soporte logístico a parte de las 1500 personas que se desplazan a diario con La Vuelta", aseguró el director general de La Vuelta, Javier Guillén.

El programa 'Una flota sostenible' hace que más del 12% de la flota de Europcar en todo el mundo está compuesta ya por vehículos eléctricos e híbridos enchufables y algunos de ellos estarán presentes en La Vuelta.

Según la directora general adjunta de la marca en España y Portugal, Isabel Martínez, el número de vehículos 'verdes' cada vez es mayor. "Europcar cuenta ya con más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos a disposición de los clientes en el país, una de las mayores flotas de este tipo en el sector de la movilidad. Queremos estar a la vanguardia de la movilidad sostenible y es un orgullo que algunos de estos vehículos formen parte de La Vuelta para contribuir a reducir la huella de carbono de la carrera", manifestó.