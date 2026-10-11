Alejandro Davidovich Fokina 2 - 1 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6, 4-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 48 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, donde Davidovich Fokina se impuso en el tie-break por 7-4. En el segundo set, Tiafoe logró romper el servicio de Davidovich Fokina en el noveno juego, llevándose el set por 6-4. En el tercer set, ambos jugadores nuevamente mantuvieron sus servicios hasta el 6-6, y Davidovich Fokina ganó el tie-break decisivo por 8-6. Estadísticas de saque de Alejandro Davidovich Fokina: tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganó el 54% de los puntos con su primer servicio y el 28% con su segundo servicio. Además, logró 8 aces y cometió 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



