Alejandro Davidovich Fokina 1 - 2 Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Matteo Berrettini ha avanzado a los octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por 1-6, 7-6(7-1), 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Alejandro Davidovich Fokina dominó al ganar 6-1, logrando dos quiebres de servicio (breaks) y manteniendo todos sus juegos de servicio. Matteo Berrettini no logró romper el servicio de su rival en este set. El segundo set fue más disputado, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta llegar al 6-6, lo que llevó a un desempate (tie-break) que Berrettini ganó 7-1, igualando el partido. En el tercer set, Berrettini logró romper el servicio de Davidovich Fokina en dos ocasiones, mientras que Davidovich Fokina también consiguió un break. Finalmente, Berrettini se impuso 6-4, asegurando su pase a la siguiente ronda. En cuanto a las estadísticas de saque, Berrettini tuvo un 1st Serve Percentage del 70% y ganó el 65% de sus puntos de servicio durante el partido. Davidovich Fokina, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y ganó el 68% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



