Alejandro Davidovich Fokina 2 - 0 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al también español Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-3 en 1 hora y 8 minutos. En el primer set, Davidovich Fokina logró tres 'breaks' en los juegos 3, 5 y 9, mientras que Carreño Busta consiguió romper el servicio de Davidovich Fokina en el juego 6. En el segundo set, Davidovich Fokina volvió a romper el servicio de Carreño Busta en los juegos 2 y 9, sin conceder ningún 'break'. Alejandro Davidovich Fokina mostró un sólido desempeño en el saque, con un 68% de primeros servicios y ganando el 72% de los puntos con su servicio. Además, logró un total de 53 puntos en el partido.



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