Alejandro Davidovich Fokina 2 - 1 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina se ha proclamado campeón del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también español Rafael Jodar por 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 27 minutos. En el primer set, Rafael Jodar dominó claramente, rompiendo el servicio de Davidovich Fokina en dos ocasiones y llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Davidovich Fokina logró mantener su servicio en momentos cruciales y forzó un tiebreak, que ganó 7-5, igualando el marcador a un set por lado. En el tercer set, Davidovich Fokina mostró su capacidad para romper el servicio de Jodar en tres ocasiones, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. Davidovich Fokina tuvo un 1st Serve Percentage del 75% y logró salvar 8 de las 8 oportunidades de break en contra durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



