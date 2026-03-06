Alejandro Tabilo 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de marzo de 2026.





El tenista chileno Alejandro Tabilo ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar con un resultado de 6-1, 6-2. Este encuentro correspondía a la ronda de sesentaicuatroavos de final. Alejandro Tabilo mostró una sólida actuación en su servicio a lo largo del partido, no concediendo ningún set a su oponente. Destacó especialmente en su primer servicio, con una efectividad del 70%, y logró ganar el 77% de los puntos jugados en su primer servicio. Además, Tabilo fue eficaz en su juego de retorno, ganando el 53% de los puntos jugados en el servicio de su rival. Su capacidad para aprovechar las oportunidades fue evidente, logrando 4 quiebres de servicio de 4 oportunidades. En total, Tabilo ganó 56 puntos a lo largo del partido, lo que contribuyó significativamente a su victoria.



