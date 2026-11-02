Alejandro Tabilo 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de noviembre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al chileno Alejandro Tabilo por la vía rápida (6-2, 6-3) en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró romper el servicio de Alejandro Tabilo en tres ocasiones, llevándose el set por 6-2. Tabilo consiguió un break, pero no fue suficiente para igualar el marcador. En el segundo set, Jodar mantuvo su dominio, rompiendo el servicio de Tabilo dos veces y cerrando el set 6-3. Estadísticas destacadas de Rafael Jodar incluyen un 68% de efectividad en el primer servicio, ganando 32 de 45 puntos en el primer servicio y realizando 10 aces durante el partido. Además, no cometió dobles faltas, lo que contribuyó a su victoria en sets corridos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



