Alemania 2 - 1 Costa de Marfil | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Alemania 2 - 1 Costa de Marfil: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

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Alemania ha remontado este sábado para vencer 2-1 a Costa de Marfil en un partido disputado en el BMO Field, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Los marfileños se adelantaron en el marcador con un gol de Franck Kessie en el minuto 30, aprovechando un despiste defensivo de los germanos. Sin embargo, el conjunto europeo mostró su dominio en la segunda mitad, reflejado en una posesión del 60% y un total de 16 remates. Deniz Undav se convirtió en el héroe del encuentro al anotar dos goles, el primero en el minuto 68 tras una asistencia de Nadiem Amiri, y el segundo en el tiempo de descuento, asistido por Felix Nmecha, sellando así la victoria para los alemanes.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann demostró su superioridad en el campo, con un juego ofensivo liderado por Jamal Musiala, quien fue sustituido por el decisivo Undav en el minuto 60. A pesar del esfuerzo de Costa de Marfil, que realizó varias sustituciones para intentar mantener la ventaja, no pudieron contener el empuje germano. El partido se desarrolló sin incidentes significativos con el VAR y sin tarjetas rojas, permitiendo a Alemania sumar tres puntos cruciales en su camino hacia la clasificación a la siguiente fase del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ALEMANIA 2 - COSTA DE MARFIL 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Ruediger, min.46), Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadiem Amiri, min.60), Leroy Sane (Jamie Leweling, min.60), Jamal Musiala (Deniz Undav, min.60), Florian Wirtz, Kai Havertz (Leon Goretzka, min.85).



COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Wilfried Singo (Guela Doue, min.82), Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessie, Ibrahim Sangare (Seko Fofana, min.75), Christ Inao Oulai; Amad Diallo (Simon Adingra, min.75), Ange-Yoan Bonny (Evann Guessand, min.75), Yan Diomande (Nicolas Pepe, min.85).



--GOLES.

0-1, min.30: Franck Kessie.

1-1, min.68: Deniz Undav (Nadiem Amiri) .

2-1, min.90(+4): Deniz Undav (Felix Nmecha) .





--ÁRBITRO.

Juan Benitez, asistido en las bandas por Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar, en el VAR: Antonio Garcia y Guillermo Pacheco. por parte de ALEMANIA. por parte de COSTA DE MARFIL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BMO Field (43,036 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Alemania Costa de Marfil Goles 2 1 Remates Fuera 5 2 Remates 16 9 Pases Totales 627 438 Corners 8 3 Faltas 5 7 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 137 99 Ataques Peligrosos 74 50 Centros 20 7 Saques de Banda 18 24 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 5 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 6 2 2 Clasificado Costa de Marfil 3 2 3 Tercero ¿? Ecuador 0 1 4 Eliminado Curazao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast









-Últimos Resultados de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Costa de Marfil.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Próximos partidos de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Ecuador Germany









-Próximos partidos de Costa de Marfil.

