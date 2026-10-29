Alex Michelsen 1 - 2 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a los cuartos de final del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen por 4-6, 6-3, 7-6 en 2 horas y 19 minutos. En el primer set, Alex Michelsen logró un 'break' crucial en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Arthur Fils consiguió romper el servicio de Michelsen en el sexto juego, llevándose el set por 6-3. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el 5-5. Fils rompió el servicio de Michelsen en el undécimo juego, pero Michelsen respondió con un 'break' en el siguiente juego, llevando el set al 'tie-break'. Finalmente, Arthur Fils se impuso en el 'tie-break' por 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Fils tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 51% de los puntos con su primer saque. Además, salvó 6 de 6 puntos de 'break' en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



