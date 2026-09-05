Alex Michelsen 3 - 0 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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El tenista estadounidense Alex Michelsen ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura en New York (USA), tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 3-0 (7-6, 6-4, 6-3). En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 3-3, cuando Daniel Merida Aguilar logró un break. Sin embargo, Alex Michelsen recuperó el break en el siguiente juego y el set se decidió en un tie-break, que ganó Michelsen 7-5. En el segundo set, Michelsen rompió el servicio de Merida Aguilar en el séptimo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-4. En el tercer set, Michelsen comenzó con un break en el primer juego y, aunque Merida Aguilar mantuvo sus siguientes servicios, Michelsen ganó el set 6-3 con otro break en el último juego. Alex Michelsen mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 67% y ganando el 71% de sus puntos de servicio. Además, cometió solo una doble falta a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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