Alex de Minaur 0 - 2 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Brandon Nakashima ha avanzado a las semifinales del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 7-6, 6-4 en 1 hora y 53 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró un break en el tercer juego, pero Brandon Nakashima recuperó el break en el octavo juego, llevándolo a un tie-break que ganó Nakashima 7-5. En el segundo set, Nakashima rompió el servicio de De Minaur en el noveno juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de servicio, Brandon Nakashima tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio y ganó el 45% de los puntos con su primer saque. Además, logró 10 aces y cometió 3 dobles faltas a lo largo del partido.



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