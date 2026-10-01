Alex de Minaur 2 - 0 Mariano Navone: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Mariano Navone por 2-0 (7-6, 6-2) en un partido que finalizó en 1 hora y 55 minutos. En el primer set, ambos jugadores lograron romper el servicio del oponente una vez, llevando el set a un desempate que Alex de Minaur ganó 7-6. En el segundo set, De Minaur rompió el servicio de Navone en tres ocasiones, mientras que Navone solo pudo romper el servicio de De Minaur una vez. De Minaur ganó el segundo set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 1st Serve Percentage del 59% y ganó el 68% de sus puntos de servicio totales. Además, logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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