Alex de Minaur 2 - 0 Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo de Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al austriaco Sebastian Ofner por 7-6, 6-4 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, forzando un desempate. Alex de Minaur se llevó el tie-break con un marcador de 9-7. En el segundo set, De Minaur logró un break en el primer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 46% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos con su primer saque y el 54% de los puntos totales. Además, logró salvar 4 de 3 puntos de quiebre en contra.



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