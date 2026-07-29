Alex de Minaur 2 - 1 Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de julio de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 3-6, 6-3 en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró dos quiebres de servicio, mientras que Tsitsipas consiguió uno, lo que permitió a De Minaur cerrar el set 6-4. En el segundo set, Tsitsipas rompió el servicio de De Minaur una vez y mantuvo todos sus juegos de saque, llevándose el set 6-3. En el tercer set, De Minaur consiguió un quiebre crucial y mantuvo todos sus juegos de servicio para ganar 6-3. Estadísticas de saque de Alex de Minaur: tuvo un 63% de primeros servicios, ganó el 45% de los puntos con su primer servicio y el 15% con el segundo. Además, logró 4 aces y cometió 8 dobles faltas.



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