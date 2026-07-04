Alex de Minaur 3 - 1 Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Zachary Svajda por 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 40 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró dos 'breaks' y mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, cerrando el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks' hasta que Svajda consiguió romper el servicio de De Minaur en el juego decisivo, llevándose el set 7-5. En el tercer set, De Minaur volvió a imponerse con dos 'breaks', ganando 6-2. Finalmente, en el cuarto set, De Minaur logró un 'break' crucial en el séptimo juego y mantuvo su servicio para cerrar el partido 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 58% de primeros servicios, ganó el 46% de los puntos con su primer servicio y el 29% con el segundo. Además, logró 7 aces y cometió 3 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



