Alexander Blockx 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de mayo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al belga Alexander Blockx por 6-2, 7-5 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Zverev logró dos 'breaks' en el servicio de Blockx, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta que Zverev rompió el servicio de Blockx en el undécimo juego, cerrando el set 7-5. Zverev tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, ganando el 80% de los puntos jugados con su servicio.



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